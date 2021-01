Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Gelsenkirchen (ots)

Aus dem Fahrzeug eines Handwerksbetriebs haben unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 24. Januar, bis zum Montag, 25. Januar 2021, diverse Werkzeuge gestohlen. Der Diebstahl war dem 62-jährigen Firmeninhaber am Montagmorgen um 8.30 Uhr aufgefallen. Unbeschädigt hatte er den in Horst an der Straße "Auf dem Schollbruch" geparkten Renault zuletzt am Sonntagmittag um 15 Uhr gesehen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

