Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Zwei Katalysatoren aus Autos gestohlen

Gelsenkirchen (ots)

In zwei Fällen haben Unbekannte Katalysatoren aus geparkten Fahrzeugen entwendet. Im ersten Fall alarmierten Zeugen am Montag, 25. Januar 2021, die Polizei, als sich dunkel gekleidete Personen an einem grauen Mitsubishi Colt am Timmerbrinksweg in Hassel zu schaffen machten. Noch vor Eintreffen der Beamten hatten die Täter einen Teil des Katalysators abgebaut und sich bereits fußläufig entfernt. Um 3.15 Uhr wählten Zeugen erneut den Notruf. Zwei der Unbekannten waren zurückgekehrt, entfernten den Katalysator schließlich komplett und flüchteten unerkannt.

Im zweiten Fall fiel einem 26-Jährigen ein Katalysator-Diebstahl am Freitag, 22. Januar 2020, auf. Er hatte seinen grünen Opel Astra am Freitag, 15. Januar 2020, um 19 Uhr an der Straße "Am Stadtgarten" abgestellt und war erst am darauffolgenden Freitag um 15.50 Uhr zum geparkten Auto zurückgekehrt. Als der Gelsenkirchener den Wagen starten wollte, hörte er merkwürdige Geräusche und bemerkte beim Blick unter das Auto dann den fehlenden Katalysator.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise zu den Tätern bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

