Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking/ Ast fällt auf Auto

Coesfeld (ots)

Am späten Montagabend (10.02.2020) sorgte das abziehende Sturmtief "Sabine" in Billerbeck für eine bleibende Erinnerung. Hier wurde die Polizei zunächst zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war es jedoch ein Ast, der in der Bauernschaft Esking auf ein geparktes Auto gefallen war.

Das geparkte Auto wurde stark beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

