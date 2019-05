Polizei Coesfeld

POL-COE: Wohnungseinbruchsdiebstahl, Nottuln, Am Vogelbusch

Coesfeld (ots)

Am 17.05.2019, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr brachen unbekannte Täter in die Kinderwohneinrichtung ein. Hier entwendeten sie zwei Handys, eine Playstation und Bargeld.

Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter 02541-14-0.

