Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Hundewelpen in Transporter gefunden

Coesfeld (ots)

Am Freitag (17.05.19) gegen 10.45 Uhr gingen bei der Polizei in Coesfeld Hinweise ein, dass sich im Kofferraum eines Lieferwagens mehrere lebende Tiere befinden sollten. Beim Eintreffen der Polizisten konnten sie feststellen, dass sich im Kofferraum des Fahrzeuges zwei Transportboxen mit insgesamt fünf Hundewelpen befanden. Diese waren durch Kot und Urin stark verschmutzt. Ein hinzugezogener Tierarzt schätzte das Alter der Hundewelpen auf ca. acht Wochen. Der Arzt nahm die Hunde in Quarantäne. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittlungen, wo die Hunde her stammen und was mit ihnen geschehen sollte, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell