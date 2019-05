Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westring

Einbruch in Stadtquartier

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Freitag die Eingangstür zu Büroräumlichkeiten im Stadtquartier auf. Die Räumlichkeiten befinden sich in der ersten Etage des Gebäudes. Hier durchsuchten der oder die Täter sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen. Bei dem Diebesgut handelt es sich neben einem Monitor weiterhin um einen Kaugummiautomaten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02591/7930, zu melden.

