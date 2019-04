Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Grüner Weg, Am Habichtsbach/ Drei BMW aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Auf Multifunktionslenkräder aus Wagen der Marke BMW hatten es Autoknacker in Havixbeck abgesehen. Die Täter schlugen in der Nacht zum Mittwoch (24. April) an drei BMW Dreiecksfenster ein, bauten die Lenkräder aus und richteten erhebliche Sachschäden an. Am Grünen Weg wurde ein weißer BMX X1, Am Habichtsbach ein BMW 330d sowie ein 5er-BMW aufgebrochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

