Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Venner Straße/ Holzunterstand fängt Feuer

Coesfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag (23. April, gegen 15.50 Uhr) ist ein Holzunterstand im Garten eines Hauses an der Venner Straße in Ottmarsbocholt in Brand geraten. Anwohner sahen den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Brandschützer aus Senden und Ottmarsbocholt löschten das Feuer. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

