Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, St. Amand-Montrond-Straße/ Einbruch in Grundschule

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Osterwochenende in die St. Martinus-Grundschule an der St. Amand-Montrond-Straße in Nottuln eingebrochen. Die Täter hatten zwei Fenster aufgehebelt und durchsuchten Büroräume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Tatzeit: zwischen Donnerstag (18. April), 15 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

