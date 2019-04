Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Versuchter Einbruch in Tankstelle

Coesfeld (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24. April) um 4.16 Uhr hat ein Unbekannter versucht, in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Coesfelder Straße in Dülmen einzubrechen. Er fuhr mit einem Fahrrad auf das Gelände und machte sich an der Schiebetür zu schaffen. Dabei beschädigte er diese. Es gelang dem Täter nicht, die Tür zu öffnen. Auf seinem Rad fuhr er davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

