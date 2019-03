PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus: Schwerer Verkehrsunfall mit Kranwagen

Hofheim (ots)

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Str. Montag, 04.03.2019, 14:06 Uhr

(dst) Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Kranwagens, der die Königsteiner Straße aus Richtung Neuenhain kommend befuhr, die Kontrolle über sein schweres Gefährt. Der Kranwagen touchierte drei geparkte und zwei fahrende PKW, sowie einige Grundstückszäune und fuhr dann in ein Bürogebäude, welches erheblich beschädigt wurde. In den Fahrzeugen wurden nach ersten Erhebungen zwei Personen verletzt, eine Person schwer, die andere leicht. Der 48 Jahre alte Krankwagenfahrer wurde schwerverletzt. Alle verletzten Personen wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Personen, welche sich in dem Gebäude aufgehalten hatten konnten dieses unversehrt verlassen. Zur Aufklärung des Sachverhaltes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße ist gegenwärtig noch weiträumig für den kompletten Verkehr gesperrt. Der verunfallte Kranwagen steht derzeit noch unmittelbar an dem Gebäude und es Bedarf der Überprüfung durch einen Statiker, wie zur Bergung des Fahrzeuges weiter verfahren werden kann. Zudem muss eine Überprüfung hinsichtlich der Statik des Gebäudes erfolgen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. einer Million Euro. Zur Spurensicherung kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

