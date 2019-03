Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher auf der Toilette entdeckt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine Reinigungskraft entdeckte am Dienstag (5.3., 5 Uhr) in einer Gaststätte an der Neubrückenstraße einen Einbrecher auf der Toilette.

Der unbekannte Täter brach zwischen 1 und 5 Uhr über einen Kellerschacht in das Restaurant ein. Als er die Zeugin erblickte, sprach er sie kurz an und flüchtete dann, ersten Erkenntnissen nach ohne Beute, in unbekannte Richtung.

Der Mann ist circa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat braune Augen, sprach Hochdeutsch und war mit einer rot-weißen Wollmütze mit einem "Zickzack"-Muster, einer schwarzen oder roten Jacke und einer blauen Jeans bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

