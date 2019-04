Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mit herausgerissenen Verkehrsschildern erwischt

Recklinghausen (ots)

Am Freitag gegen 22.00 h haben Polizeibeamte zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) aus Recklinghausen erwischt, die am Hochfeld ein Verkehrszeichen (Verbot der Durchfahrt) herausgerissen hatten. Anwohner hatten die Jugendlichen beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten fanden die Jugendlichen, die schon in Richtung Heiligenkamp unterwegs waren. Das Schild hatten sie noch dabei. Die Jugendlichen bekamen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

