POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15.-17.11.2019 ++

Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr kam es an der Einmündung der Dahlenburger Landstraße und des Pulverweges erneut zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden PKW und einem Fahrradfahrer. Der vorfahrtsberechtigte Radfahrer wurde hierbei offensichtlich übersehen und angefahren. Der 18-jährige Mann aus der Republik Jemen wurde angefahren, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Der Fahrer des unbekannten PKW mit dem Kennzeichen RZ - PR ?? fuhr nach dem Zusammenstoß zügig davon und flüchtete somit vom Unfallort. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zu einem mysteriösen Angriff mit einem Messer kam es am Freitag gegen 23.50 Uhr in der Salzstraße Am Wasser. Ein 23-jähriger Lüneburger gibt an, völlig ohne Vorwarnung von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Der Unbekannte habe von oben auf ihn eingestochen. Der junge Mann habe sich mit den Händen wehren können und hierbei Schnitte an den Händen erlitten. Er wurde anschließend im Klinikum behandelt. Hinweise auf den Messerstecher liegen nicht vor.

Da ein 26-jähriger Syrer per Haftbefehl gesucht wurde, erschien die Polizei am Samstagmittag zum Hausbesuch in der Bardowicker Straße. Nachdem der junge Mann die Tür geöffnet hatte, strömte den Beamten sofort der bekannte Geruch von Cannabis entgegen. Eine Durchsuchung der Wohnung führte dann zum Auffinden von verschiedensten Betäubungsmitteln. Neben der Inhaftierung des Mannes erwartet ihn nun ein weiteres Strafverfahren.

Drei Jugendliche wurden am Samstagnachmittag durch einen Ladendetektiv beim Diebstahl von Sportbekleidung in einem großen Lüneburger Kaufhaus beobachtet. Die drei begaben sich anschließend in den Bereich des Rathauses, um ihre Beute zu teilen. Hier konnten sie dann von der Polizei angetroffen werden. Sie hatten zuvor die Sicherungsetiketten aus der Kleidung geschnitten. Es entstand ein Schaden von über 400,-EUR. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr erschien ein Unbekannter mit einem goldfarbenen PKW BMW an einem Lokal in der Scharnhorststraße gegenüber der Uni und spuckte gegen die Lokalscheibe. Ein Gast begab sich daraufhin vor das Lokal und wurde dort von dem Mann mit einem Baseballschläger angegriffen und am Kopf verletzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Kennzeichen des BMW sollen abgeklebt gewesen sein. Der Mann wurde auf Anfang 20 und ca. 180 cm groß geschätzt. Er könnte aus dem nordafrikanischen Raum stammen.

In der Samstagnacht kurz vor Mitternacht stieß eine Unbekannte Fahrerin mit ihrem PKW in der Universitätsallee gegen einen geparkten Audi Q7. Sie verursachte Sachschaden, sah sich den Schaden an und entfernte sich dann trotzdem unerlaubt vom Unfallort.

Wenig später fuhr ein Unbekannter mit Vollgas mit einem BMW vom Parkplatz einer Diskothek in der Goseburg, verlor die Kontrolle und stieß gegen einen geparkten PKW Opel. Auch dieser Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall und flüchtete vom Unfallort.

Auf der L 221 in Höhe Neu Süttorf kommt am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr ein 29-jähriger Bleckeder mit seinem Pkw in den Seitenraum und überschlägt sich mit dem Fahrzeug. Anschließend verlässt er unerlaubt den Unfallort. Er kann anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier wird eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Nachdem der Fahrer 1,43 %o gepustet hatte, wurde er zur Wache verbracht. Hier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Ebenfalls ohne Führerschein ist jetzt ein 55-jähriger Reppenstedter, der am Sonntagmorgen gegen 07.40 Uhr im Bereich Reppenstedt auf der Landesstraße 216 einer Funkstreife auffiel. Bei einer Kontrolle pustete er einen Wert von 1,65%o. Auch hier wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Uelzen - Zu kalte Bauarbeiten Am 15.11.2019 kommt es zwischen 09:00 Uhr und 16:15 Uhr zu Renovierungsarbeiten in einem leerstehenden Haus. Da die Zentralheizung im Gebäude ausgefallen und den Bauarbeitern zu kalt gewesen sei, haben diese den im Gebäude befindlichen Ofen entzündet. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Zwischendecke, welcher erheblichen Sachschaden und den Einsatz der hiesigen Feuerwehr verursachte.

Uelzen - Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag, 15.11.2019, wird gegen 18:05 Uhr auf der B71 im Ortsteil Hansen der 45-jährige Führer eines PKW kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führt, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin ergibt ein vor Ort durchgeführter Urintest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss mehrerer Betäubungsmittel steht. Der Urintest verläuft positiv auf THC, Kokain, Amphetamin und Metamphetamin. Zudem führt eine Durchsuchung seines PKW zum Auffinden einer kleinen Menge Marihuana und Amphetamin. Den 45-jährigen Fahrzeugführer erwarten nun zwei Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bad Bevensen - Nächtlicher Diebstahl aus Geschäft Tatzeitraum: Fr., 15.11.2019 18:00 - Sa., 16.11.2019 09:30

Über Nacht betritt ein bislang unbekannter Täter ein nicht verschlossenes Geschäft in der Lüneburger Straße in Bad Bevensen. Diese Gelegenheit nutzt der Täter und entwendet über 1000,- Euro Bargeld aus der verschlossenen Kasse des Geschäftes sowie einen im Geschäft befindlichen Laptop, Marke SAMSUNG.

Uelzen - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer Am Samstag, dem 16.11.2019, kommt es gegen 16:25 Uhr in der Nordallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Hierbei übersah der 43-jährige Führer eines PKW beim Rechtsabbiegen einen vorfahrtberechtigten 27-jährigen Radfahrer, welcher ohne Beleuchtung fuhr, und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Bienenbüttel - Trunkenheitsfahrt endet im Verkehrsunfall Am Samstag, 16.11.2019, gegen 03:00 Uhr, kommen der 24-jährige Führer eines PKW und dessen Beifahrer in Bienenbüttel bei einem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und prallen gegen einen Baum. Hierbei verletzen sich die beiden Insassen leicht. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten sind diese allerdings nicht mehr vor Ort, können aber zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,50 Promille. Dem 24-jährigen Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren. Weiterhin wurde ihm Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt.

Emmendorf - Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 16.11.2019, kommt es um 14:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Emmendorf. Hierbei umfährt ein 31-jähriger Führer eines PKW eine Fahrbahnverengung, ohne der ihm entgegenkommenden 35-jährigen Fahrzeugführerin den Vorrang zu gewähren. Es kommt zum Frontalzusammenstoß, wodurch drei aller beteiligten Insassen leicht verletzt werden. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellen die eingesetzten Beamten fest, dass die entgegenkommende 35-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Verkehrsunfall Am Samstag, um 11.27 Uhr, kam es in Hitzacker, auf der Elbstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger PKW-Fahrer überholte eine 41-jährige PKW-Fahrerin trotz unklarer Verkehrslage und stieß dabei mit seiner gesamten Fahrzeugseite gegen die linke Front des PKW der Dame. Beide PKW wurden dabei beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 8500,00 Euro.

Trunkenheitsfahrt Am frühen Sonntagmorgen, um 01.30 Uhr, fiel einer Streife ein PKW in Dannenberg, Lüchower Straße, auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 47-jährigen Fahrer fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Fahrt unter Drogeneinfluß Ebenfalls am Sonntag, um 03.15 Uhr, wurde in Dannenberg, Bahnhofstraße, ein weiterer PKW-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem 20-jährigen Ausfallerscheinungen fest, die auf Drogenkomsum schließen ließen. Ein Drogenschnelltest bestätigte diese Annahme. Den Mann erwartet nun u.a. ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiß, PHK

