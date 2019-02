Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ mit Pkw überschlagen - Fahrer vermutlich alkoholisiert ++ couragierter Zeuge klärt Unfallflucht ++ Sparkasten aus Gaststätte gestohlen ++ Pkw aufgebrochen - Scheibe eingeworfen

Lüneburg (ots)

Presse - 20.02.2019

Lüneburg

Lüneburg - Unbekannter schneidet Zopf ab

Ein bislang unbekannter Täter hat am 19.02.19, gegen 05.20 Uhr, eine 22-jährige Lüneburgerin "überfallen". Der Unbekannte packte die 22-Jährige, drückte sie gegen eine Hauswand, und schnitt ihr dann den Zopf ab. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt. Die Tat ereignete sich in Höhe der Lossiusstraße. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde von der Polizei eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Adendorf - mit Pkw überschlagen - Fahrer vermutlich alkoholisiert

Am 20.02.19, gegen 03.30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Pkw an der K30, zwischen Bardowick und Scharnebeck. Aus nicht abschließend geklärter Ursache hatte ein 40-jähriger Peugeot-Fahrer mit seinem Pkw eine für Fahrzeuge gesperrten Weg von Scharnebeck in Richtung der Kreisstraße befahren. Im Bereich der Kreisstraße war der Peugeot dann von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Baum und einem Verkehrszeichen kollidiert und hatte sich überschlagen. Dem Peugeot-Fahrer gelang es zwar den Pkw selbständig zu verlassen, jedoch war er bei dem Unfall schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum. Der 40-Jährige hatte eine "Fahne", weshalb angenommen wird, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung mit dem Pkw verunfallt ist. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen. Weiterhin ist der verletzte 40-Jährige aus dem Landkreis Harburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Lüneburg - couragierter Zeuge klärt Unfallflucht

Am 19.02.19, gegen 15.05 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines Daimler mit seinem Pkw zweimal gegen einen Audi stieß, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Auf den Blöcken abgestellt war. Insgesamt entstanden bei dem Unfall Sachschäden von geschätzten 5.500 Euro. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Daimler-Fahrer auf den benachbarten Parkplatz eines Baumarktes und stellte dort seinen Pkw ab. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Fahrer des Daimler war ein 84-jähriger Senior aus dem Landkreis Lüneburg. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

In diesem Zusammenhang informiert die Polizei:

Die Pflichten eines Unfallbeteiligten können im § 34 StVO nachgelesen werden. Dort heißt es unter anderen, dass jeder, der an einem Verkehrsunfall beteiligt ist, unverzüglich anzuhalten und sich über die Unfallfolgen zu vergewissern hat; dies gilt übrigens auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. Weiterhin ist man verpflichtet anderen Beteiligten und Geschädigten die Feststellung der Person, des Fahrzeuges und der Art der Beteiligung durch eigene Anwesenheit zu ermöglichen. Einen Zettel mit einer Telefonnummer oder eine Visitenkarte hinter einen Scheibenwischer zu klemmen, ist nicht ausreichend!

Bei einem "Parkplatz-Ditscher" zum Beispiel, muss am Unfallort ggf. eine angemessene Zeit gewartet und dann dort der eigene Name und die Anschrift hinterlassen werden, wenn niemand erschienen ist.

Hat man sich berechtigt, also nach Ablauf der Wartefrist und dem Hinterlassen der Nachricht, vom Unfallort entfernt, muss man sich zusätzlich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung setzen und dort mitteilen, dass man an einem Unfall beteiligt gewesen ist, und die eigene Anschrift, den Aufenthalt sowie das Kennzeichen und den Standort des beteiligten Fahrzeugs anzugeben.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, bleiben Sie am Ort des Geschehens und rufen bei der Polizei an.

Bleckede - Scheibe zerstört

Eine Fensterscheibe eines Häuschens, welches in der Stiepelser Straße am Draisinenbahnhof steht, ist zwischen dem 18 und 19.02.19 von unbekannten Tätern beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Tosterglope - Baustellenampeln entwendet

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 20.02.19 zwei Baustellenampeln entwendet, die auf der L232 zwischen Tosterglope und Gut Horndorf aufgestellt waren. Die Tat ereignete sich zwischen 19.00 und 08.00 Uhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Sparkasten aus Gaststätte gestohlen

In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 17. Bis 19.02.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und erbeuteten u.a. einen Sparkasten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - hochwertige Gartenstühle gestohlen

Vier hochwertige Gartenstühle stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 15. Und 18.02.19 von einem Grundstück Weinbergsweg. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Hitzacker - Pkw aufgebrochen - Scheibe eingeworfen

Mit einem Stein warfen Unbekannte in der Nacht zum 20.02.19 die Seitenescheibe eines Am Galgenberg abgestellten Pkw ein. Die Täter erbeuteten im Anschluss eine Geldbörse und ein Smartphone, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "räuberischer Diebstahl" - renitenter Ladendieb

Wegen räuberischen Diebstahls und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt die Polizei gegen eine 18 Jahre alten Uelzener nach einer Tat in den Abendstunden des 19.02.19 in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße. Der Heranwachsende war gegen 22:00 Uhr nach einem Ladendiebstahl vom Marktpersonal angesprochen worden und versuchte mit körperlicher Gewalt die Weg-/Rücknahme seiner Beute zu verhindern. Parallel hatte der 18-Jährige ein Klappmesser dabei und leistete auch nach Eintreffen der alarmierten Polizei Widerstand. Die Beamten nahmen den jungen Mann in Gewahrsam.

Bad Bevensen - Flasche Whiskey gestohlen - Polizei ermittelt gegen 68-Jährigen

Nach einem Diebstahl einer Flasche Whiskey im Wert von 80 Euro in den Morgenstunden des 19.02.19 in einem Geschäft in der Lüneburger Straße ermittelt die Polizei gegen einen 68-Jährigen wegen Ladendiebstahls. Der Senior wurde bei der Tat gegen 09:45 Uhr gefilmt.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Up kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 19.02.19 in der Fritz-Röver-Straße. Bei der Kontrolle des Uelzeners stellten die Beamten bei diesem gegen 21:30 Uhr Drogeneinfluss fest. Ein Urintest verlief positiv. Zuvor hatte der junge Mann versucht den Urintest zu manipulieren. Die Beamten waren jedoch aufmerksam.

Bad Bevensen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nach einem Parkplatzditscher in den Nachmittagsstunden des 19.02.19 in der Bahnhofstraße sucht die Polizei mögliche Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines vermutlich weißen Fahrzeugs war gegen 15:00 Uhr gegen einen schwarzen Skoda Octavia gefahren und hatte einen Sachschaden von gut 1000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

