Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ auf der Flucht! - Polizei stoppt 23-Jährigen ohne Führerschein ++ mit gefälschtem Führerschein unterwegs ++ "Häusliche Gewalt" - Wegweisung ++ vom Fahrrad gestoßen - 53-Jähriger geht in Gewahrsam

Lüneburg (ots)

Presse - 18.02.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg/Melbeck - auf der Flucht! - Polizei stoppt 23-Jährigen ohne Führerschein

Auf der doppelspurigen Bundesstraße 4 zwischen Lüneburg und Melbeck versuchte ein 23 Jahre alter Lüneburger in den Nachtstunden zum 18.02.19 zu flüchten. Der junge Mann war gegen 04:45 Uhr ohne Führerschein mit einem Pkw VW Tiguan unterwegs, als er eine nächtliche Kontrolle der Polizei auf dem Abschnitt bemerkte. Der Lüneburger wendete auf dem Teilstück, welches nur in eine Fahrtrichtung freigegeben war und versuchte entgegengesetzt der Fahrtrichtung abzuhauen. Dabei kollidierte der VW fast mit einem entgegenkommenden zivilen Funkstreifenwagen und kann kurze Zeit später nach Verfolgung im Alter Hessenweg gestoppt werden. Den jungen Mann erwarten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Lüneburg - mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 18.02.19 in der Lünertorstraße. Bei der Kontrolle des iransichen Staatsbürgers gegen 00:30 Uhr stellte sich heraus, dass der angebliche polnische Führerschein des Mannes komplett gefälscht war. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Deutsch Evern - "Kollision" - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 17.02.19 auf der Kreisstraße 37 - Einmündung Kreisstraße 52. Eine 58 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Corsa hatte gegen 14:00 Uhr die Vorfahrt einer 61 Jahre alten Fahrerin eines Pkw Hyundai, die auf der Kreisstraße 37 in Richtung Wendisch Evern unterwegs war, missachtet. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Kirchgellersen - Einbruch in Physiopraxis

In eine Physiotherapiepraxis in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 18.02.19 ein. Die Täter zerstörten mit einem Stein gegen 04:15 Uhr eine Scheibe, gelangten ins Gebäude und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "Häusliche Gewalt" - Wegweisung

Für insgesamt zehn Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwies die Polizei einen 32-Jährigen in den Abendstunden des 17.02.19. Der betrunkene Mann hatte gegen 18:45 Uhr mehrfach seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Dannenberg angegriffen und sie geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Uelzen

Uelzen - vom Fahrrad gestoßen - 53-Jähriger geht in Gewahrsam - Ermittlungen

Mehrere weitere Strafanzeigen erwarten einen bereits jetzt mehrfach in Erscheinung getretenen 53 Jahre alten Uelzener. Der 53-Jährige hatte, nachdem er bereits am 15. und 16.02.18 gegen ein Annäherungsverbot (Beschluss des Amtsgerichts Uelzen) verstoßen hatte, in den Nachmittagsstunden des 17.02.19 Kontakt zu einer 24-Jährigen gesucht. Am Ilmenauufer sprach der Uelzener die 24-Jährige gegen 14:45 Uhr an, beleidigte diese, stiess sie vom Fahrrad und fuhr mit diesem davon. Die alarmierte Polizei konnten den 53-Jährigen antreffen und nahm diesen vorläufig Ingewahrsam. Parallel wurde die Betreuerin des Mannes informiert und entsprechende Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz und Raubes eingeleitet.

Uelzen - Pkw zerkratzt und beschädigt

Einen in der Esterholzer Straße abgestellten Pkw VW Passat zerkratzten und beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 14. bis 18.02.19. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Zeugen nach Parkplatzditscher gesucht

Nach einem sog. Parkplatzditscher im Zeitraum vom 18. auf den 19.01.19 in der Achterstraße sucht die Polizei mögliche Zeugen, insbesondere zwei ältere Damen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Einparken einen abgestellten Pkw VW Up beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 300 Euro entstand. Zur relevanten Unfallzeit sollen zwei "ältere weibliche Personen" den Einparkvorgang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -352, entgegen.

