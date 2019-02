Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ nach Gesundheitsproblemen mit Baum kollidiert ++ Einbruch in Sportlerheim - Beamer, Bohrhammer, Bier und Fußbälle weg ++ 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 18.02.19, gegen 17.20 Uhr, hat sich in der Spitzkehre auf der K24 zwischen Walmsburg und Alt Garge ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. Der 16-Jährige hatte mit seinem Leichtkraftrad Yamaha die K24 in Richtung Alt Garge befahren. Nach bisherigen Ermittlungen verlor der Zweiradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Leichtkraftrad. Er stürzte und sowohl die Yamaha als auch der Jugendliche rutschten in den Gegenverkehr. Eine mit ihrem BMW Mini in Richtung Walmsburg fahrende 21-Jährige versuchte noch auszuweichen. Der Pkw kollidierte jedoch mit dem Leichtkraftrad und touchierte auch den auf der Fahrbahn liegenden Fahrer, bevor er in der Böschung zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 16-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg in ein Krankenhaus. Die BMW-Fahrerin aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg erlitt einen Schock und wurde vorsorglich An dem Leichtkraftrad entstand Totalschaden. Der BMW Mini wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Die Polizei warnt: Bei bereits frühlingshaften Temperaturen sind Motorradfahrer vermehrt unterwegs. Gerade bei den ersten Ausfahrten, sollte man besondere Vorsicht walten lassen. Bewegungsabläufe müssen auch nach einer eher kurzen Winterpause erst neu verinnerlicht werden. Vor Selbstüberschätzung, insbesondere von Fahranfängern, und damit oft einhergehend zu hoher bzw. nicht angepasster Geschwindigkeit, wird ausdrücklich gewarnt.

Lüneburg - mit Messer verletzt

Ein 25-jähriger Lüneburger ist in den späten Abendstunden des 18.02.19 von vier unbekannten Tätern in der Große Bäckerstraße, im Bereich des Zuganges zum Glockenhof, festgehalten, geschlagen und von einem der Täter mit einem Messer verletzt worden. Die Tätergruppe floh, jedoch konnte im Laufe der Fahndung die Identität eines 25-jähriger Tatverdächtigen festgestellt werden, der auf einem Fahrrad geflüchtet war. Hintergrund der Streitigkeiten könnten Schulden im Drogenmilieu sein. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht und dort medizinisch versorgt. Das Fahrrad, welches der Tatverdächtige mitgeführt hatte, stellte die Polizei sicher, da der Verdacht besteht, dass er dieses zuvor entwendet hat. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike "Fat-Bike" mit rotem Sattel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können bzw. der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Wendisch Evern - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 18.02.19, 17.00 Uhr, und dem 19.02.19, 09.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dorfstraße ein. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus. Es wurden mindestens drei Uhren entwendet. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Kirchgellersen - Einbruch in Therapiepraxis

Am 18.02.19, zwischen 04.15 und 04.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter ein Fenster einer Therapiepraxis in der Lüneburger Straße eingeschlagen. In Folge betrat der Täter das Gebäude und entwendete etwas Bargeld. Durch den Einbruch entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Dachstuhlbrand

Am 19.02.19, gegen 10.20 Uhr, wurde über Notruf ein Brand in einem Wohnhaus in der Lüneburger Landstraße mitgeteilt. Aus bislang ungeklärter Ursache war im Dachgeschoss des Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffender Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Hauses bereits lichterloh. Der Brand war gegen 11.00 Uhr bereits gelöscht, jedoch entstand Sachschäden von mehreren zehntausend Euro durch Feuer und Löschwasser. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Lüneburg - Handy gestohlen

Unbekannte Täter haben am 18.02.19, zwischen 17.20 und 17.40 Uhr, einer 50-Jährigen ihr Handy aus einer geschlossenen Jackentasche gestohlen, während sie sich in der Große Bäckerstraße aufhielt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in leerstehendes Gebäude

In eine Gebäude einer ehemaligen Kaserne in der Bleckeder Landstraße sind unbekannte Täter zwischen dem 14. Und 18.02.19 eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Im Gebäude bauten die Täter Badezimmerarmaturen und Kabel und entwendeten diese. Weiterhin wurden einige Waschbecken zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde noch nicht beziffert, dürfte jedoch wenigstens einige hundert Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer nimmt die Bus die Vorfahrt - Fahrgast leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Radfahrer ist am 18.02.19, gegen 13.30 Uhr, von der Straße Bei der Ratsmühle nach links in die Straße Bei der St. Johanniskirche eingebogen. Der Fahrer eines Linienbusses, der von der Altenbrückertorstraße in Richtung Am Sande fuhr, musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden. Der Bus touchierte das Fahrrad, der Radfahrer konnte jedoch einen Sturz vermeiden. Im Bus wurde bei dem Bremsmanöver eine Frau leicht verletzt. Weiterhin entstand leichter Sachschaden an dem Linienbus. Der ca. 20-jährige Radfahrer fuhr, obwohl er vom Busfahrer zum Bleiben aufgefordert wurde, davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer war schlank, hatte einen schwarzen Vollbart, schwarze, gelockte Haare, sprach Deutsch mit Akzent und ist vermutlich nahöstlicher Herkunft. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - von der Fahrbahn abgekommen - auf Acker überschlagen

Leichte Verletzungen erlitt eine 52 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot bei einem Verkehrsunfall in den Mittagsstunden des 18.02.19 auf der Landesstraße 261. Die Frau war gegen 11:00 Uhr zwischen Clenze und Steine in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, geriet ins Schleudern und überschlug sich auf einem angrenzenden Acker. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Hitzacker - Einbruch in Sportlerheim - Beamer, Bohrhammer, Bier und Fußbälle weg

Einen Beamer, Bohrhammer, Bier und Fußbälle erbeuteten Unbekannte im Zeitraum vom 17. auf den 18.02.19 im Hagener Weg. Die Täter brachen ein Fenster auf und transportierten ihre Beute ab. Es entstand ein Schaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Küsten - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.02.19 im Bereich des Ortsverbindungswegs Kreisstraße 31 - Niendorf. Bei der Kontrolle gegen 16:00 Uhr stellten die Beamten bei dem jungen Mann den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass der 23-Jährigen auch den Konsum von Drogen einräumte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Woltersdorf - Zusammenstoß zwischen Pkw und Leichtkraftrad

Leichte Verletzungen erlitt ein 16 Jahre alter Moped-Fahrer in den Nachmittagsstunden des 18.02.19 in der Dorfstraße. Der junge Mann wollte gegen 16:45 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw Toyota eines 71-Jährigen überholen, der gerade nach links in eine Grundstückseinfahrt einbog. Es kam zur Kollision, wodurch der Jugendliche verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Lüchow - ... mit Kleinkraftrad gestürzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Moped-Fahrer in den Morgenstunden des 19.02.19 in der Tarmitzer Straße. Der junge Mann war gegen 06:45 Uhr beim Anschieben seines Leichtkraftrads zu Fall gekommen und verletzte sich.

Uelzen

Uelzen - Touchdisplay von Kontoauszugsdrucker beschädigt - Polizei ermittelt gegen 19-Jährigen

Gegen einen 19 Jahre alten Mann ermittelt die Polizei nach einer Sachbeschädigung in den Nachtstunden zum 17.02.19 im Vorraum eines Geldinstituts in der Gudestraße. Der junge Mann ist dringend tatverdächtig gegen 02:45 Uhr mit einem Faustschlag das Touchdisplay eines Kontoauszugsdruckers beschädigt zu haben, so dass ein Sachschaden von gut 1500 Euro entstand. Der 19-Jährige wurde dabei gefilmt; parallel befand sich seine Bankkarte im Kontoauszugsdrucker. Die Polizei ermittelt.

Himbergen, OT. Strothe - nach Gesundheitsproblemen mit Baum kollidiert

Mit einem Baum kollidierte eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi in den Nachmittagsstunden des 18.02.19 auf der Kreisstraße 31 zwischen Strothe und Groß Thondorf. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam die Frau gegen 15:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Himbergen - Schaukasten beschädigt

Einen Schaukasten auf einem Grundstück Zum Botterbusch beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 17. Auf den 18.02.19. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781.-0, entgegen.

Uelzen - Zeugen nach Parkplatzditscher gesucht

Nach einem sog. Parkplatzditscher im Zeitraum vom 18. auf den 19. Januar (!!!) 2019 in der Achterstraße sucht die Polizei mögliche Zeugen, insbesondere zwei ältere Damen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Einparken einen abgestellten Pkw VW Up beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 300 Euro entstand. Zur relevanten Unfallzeit sollen zwei "ältere weibliche Personen" den Einparkvorgang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -352, entgegen.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 18.02.19 in der Ortschaft Overstedt. Dabei waren auf der Landesstraße 270 insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell