POL-LG: ++ betrunken verunfallt - abgehauen & gefunden - Polizei setzt Hubschrauber ein ++ Auseinandersetzung am ZOB - junge Männer geraten aneinander ++ "Beziehungsstreit" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.02.19

Lüneburg

Dahlenburg, OT. Glienau - betrunken verunfallt - abgehauen & gefunden - Polizei setzt Hubschrauber ein

Komplett zerlegt hat ein betrunkener 30-Jährigen seinen Pkw VW Tiguan im Rahmen eines Verkehrsunfalls in den Nachtstunden zum 15.02.19 Am Taternbusch. Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt der alleinbeteiligte Mann aus der Samtgemeinde Scharnebeck und machten sich nach dem Unfall gegen 02:00 Uhr zu Fuß auf den Weg und ergriff die Flucht. Die alarmierte Polizei versuchte in der Folge den Fahrer ausfindig zu machen und setzte bei der nächtlichen Suche nach dem möglicherweise schwerstverletzten Fahrer auch einen Polizeihubschrauber ein. In den frühen Morgenstunden konnten die Beamten den 30-Jährigen zu Fuß in Bavendorf antreffen. Er war stark alkoholisiert. Nach seinem "Glück" im Unglück erwarten den VW-Fahrer nach Blutentnahme und Führerscheinbeschlagnahme Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Lüneburg - Einbrecher ohne Beute

Keine Beute konnten Einbecher in den Abendstunden des 14.02.19 in einem Einfamilienhaus Am Plaggenschlag machen. Die Täter waren zwischen 17:45 und 20:00 Uhr durch ein Fenster in das Gebäude eingebrochen, verschwanden jedoch nach betreten wieder. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reinstorf - mobiler Weidezaun gestohlen

Gut 150m mobilen Weidezaun stahlen Unbekannte im Zeitraum 09. bis 14.02.19 von einer Weide direkt an der Bundesstraße 216. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-7718, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen Drogenkriminalität - Jugendlicher mit sechs Beutelchen

Ihre Schwerpunktkontrollen Drogenkriminalität setzte die Polizei auch in den Nachmittagsstunden des 14.02.19 im Lüneburger Stadtgebiet fort. Dabei kontrollierten die Beamten gegen 14:45 Uhr Bei der St.-Johanniskirche auch einen 17 Jahre alten Lüneburger. Bei dem Jugendlichen stellte die Polizei insgesamt sechs Klemmleistenbeutel mit Marihuana sicher. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - "übersehen"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 14.02.19 in der Hamburger Straße - Ecke Zeltberg. Eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Smart hatte gegen 16:00 Uhr beim Linksabbiegen einen Pkw Skoda einer 32-Jährigen übersehen. Die Skoda-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung am ZOB - junge Männer geraten aneinander

Zu einer Auseinandersetzung zweier junger Männer im Alter von 17 und 19 Jahren kam es in den Mittagsstunden des 14.02.19 am ZOB Lüchow, Amtshof. Die beiden jungen Männer (afghanischer und deutscher Nationalität) waren gegen 12:00 Uhr im Beisein mehreren Personen in Streit geraten und hatten sich wechselseitig mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen; erlitten jedoch keine größeren Verletzungen. Die alarmierte Polizei schlichtete den Streit und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Hitzacker - Fenster am Schöpfwerk demoliert - 3000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden von gut 3000 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.02.19 am Schöpfwerk in der Marschtorstraße. Die Täter warfen mit einem Stein ein ca. 2X3m großes Fenster ein. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Hitzacker - Einbruch in Tankstelle - Zigaretten erbeutet

In das Gebäude einer Tankstelle in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte in der Nachtstunden zum 15.02.19 ein. Die Täter warfen mit Steinen eine Scheibe ein, gelangten in den Verkaufsraum und erbeuteten diverse Zigaretten und Tabakwaren, so dass ein Schaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Einbruch in Wohnhaus - Schmuck & Bargeld erbeutet

In ein Wohnhaus in der Berliner Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.02.19 ein. Die Täter hatten gegen 03:15 Uhr eine rückwärtige Terrassentür aufgebrochen und aus dem Gebäude Bargeld und Schmuck mitnehmen können. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Geschwindigkeitsmesssäule beschädigt

Die an der Bundesstraße 191 in Seybruch installierte Geschwindigkeitsmesssäule beschädigten Unbekannte in den Nachtstunden zum 15.02.19. Die Täter hatten massiv gegen 01:00 Uhr auf die Anlage eingewirkt, so dass ein Sachschaden von gut 2000 Euro entstand; konnte diese jedoch nicht öffnen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Die Fahrerin eines Pkw Suzuki stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 15.02.19 in Lüchow. Bei der Kontrolle des 50-Jährigen aus Pforzheim stellten die Beamten gegen 10:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Darüber hinaus war die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung auf Parkplatz - Körperverletzungen und Pkw beschädigt - "Beziehungsstreit"

Zu einen Auseinandersetzung mehrerer Personen auf dem Gelände des Hammersteinparkplatzes kam es in Abendstunden des 14.02.19. Ausgangspunkte waren verbale Streitigkeiten zwischen dem ehemaligen und aktuellen Freund einer jungen Frau. Zu einer Aussprache hatten sich die jungen Männer per Messenger-Dienst für die Abendstunden auf den Parkplatz verabredet; jedoch jeweils eine Vielzahl von weiteren Personen mitgebracht, so dass es im weiteren Verlauf gegen 19:00 Uhr zu Beleidigungen und wechselseitige Körperverletzungen durch Schubsen und Faustschläge kam. In diesem Zusammenhang setze such ein 26 Jahre alter Uelzener mit seinem Pkw VW Golf zurück und fuhr rückwärts auf eine Gruppe von vier Personen zu. Dabei erlitten zwei 15 und 20 Jahre alte Männer (albanische und deutsche Staatsangehörigkeit) leichte Verletzungen an Fuß bzw. Hand. In der Folge demolierten weitere Personen den Pkw VW Golf. Die Polizei war in der Folge mit mehr als ein Dutzend Einsatzkräften vor Ort, stellte die Personalien eines Großteils der mehr als 25 Personen fest und leitete entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Bad Bevensen - Maschinen aus Baucontainer gestohlen

Mehrere Maschinen stahlen Unbekannte in der Nacht zum 14.02.19 aus einem am Haberkamp abgestellten Baucontainer. Die Täter hatten ein Fenster des Containers öffnen können. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Wriedel, OT. Holthusen I - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei auf der Landesstraße 234 in den Nachmittagsstunden des 14.02.18 in der Ortschaft Holthusen I. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße. Schnellster war ein 88 Jahre alter Fahrer eines Pkw aus Braunschweig mit 87 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.02.19 auch in der Johnsburg. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun Gurt- und Handyverstöße.

