Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15.-17.02.2019 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg :

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Altenbrückertorstraße ein Verkehrsunfall. Ein 17jähriger Fußgänger querte zwischen mehreren an der Ampel haltenden Fahrzeugen die Fahrbahn. Ein 70jähriger Fahrer eines KIA sah den 17-Jährigen nicht rechtzeitig und erfasste diesen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt ins Städtische Klinikum eingeliefert.

Dahlenburg - Einbruchdiebstahl Unbekannte Täter brachen am Freitagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 18:40 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Heide" ein. Die Täter gelangten durch die Terrassentür in das Objekt, durchsuchten dieses und verließen dieses im Anschluss wieder unerkannt. Eine geringe Summe Bargeld wurde entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215 entgegen.

Thomasburg - Einbruch in Einfamilienhaus Auch in Thomasburg brachen unbekannte Täter am Freitagnachmittag, zwischen 15:45 Uhr und 20:20 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem die Täter auch hier durch die Terrassentür in das Objekt gelangten, durchsuchten sie dieses und verließen es unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Straßenraub Drei unbekannte, männliche Täter bedrängten am frühen Samstagmorgen in der Lüneburger Innenstadt einen 35jährigen Mann und forderten unter Vorhalt eines Messers Geld von diesem. Nachdem das Opfer den Tätern ein Mobiltelefon ausgehändigt hatte flüchteten die drei Täter vom Tatort. Das Opfer blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215 entgegen.

Barendorf/B216 - Trunkenheitsfahrt Eine 33jährige Fahrzeugführerin hatte sich am Samstagmorgen in einem Waldweg nahe der B216 im Bereich Barendorf mit ihrem Pkw Renault festgefahren. Die 33-Jährige bat einen Spaziergänger um Hilfe, welcher die Polizei informierte. Die eingesetzten Beamte stellten vor Ort Atemalkoholgeruch bei der 33-Jährigen fest und baten sie zu pusten. 1,44 Promille war das Ergebnis. Nun erwartet die 33-Jährige ein Strafverfahren.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Pkw In der Straße "Auf der Höhe" wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt drei Pkw beschädigt. Bei allen drei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Bei weiteren Fahrzeugen waren die Spiegel umgeklappt, jedoch unbeschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 300,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Vandalismus auf dem Unigelände Am späten Samstagabend, gegen 23:40 Uhr, kam es auf dem Gelände der Universität Lüneburg zu mehreren Sachbeschädigungen. Unter anderem wurde durch Unbekannte ein dort abgestellter Motorroller umgestoßen, mehrere Scheiben des Mensagebäudes zerkratzt, ein Müllcontainer umgeworfen sowie ein Baum mit Toilettenpapier behangen. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Rauchentwicklung Durch eine Anwohnerin wird am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, ein ausgelöster Rauchmelder mitgeteilt. Zunächst wird auf Klingeln und Klopfen an der betroffenen Wohnung nicht reagiert. Erst als die Feuerwehr bereits dabei ist die Wohnungstür zu öffnen reagiert der Bewohner und öffnet den eingesetzten Beamten. In der Wohnung ist starke Rauchentwicklung festzustellen, welche durch verbranntes Essen auf dem Herd hervorgerufen wurde. Der Bewohner der Wohnung ist alkoholisiert und war wohl während des Kochens eingeschlafen.

Lüchow-Dannenberg :

Lüchow - Einbruch in Verkaufswagen Unbekannte knackten ein Vorhangschloss des Verkaufswagens des Getränkefachhandels in der Schulstraße in Lüchow zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 08:00 Uhr. Dort nahmen sie vier Kisten Leergut im Wert von zirka 50 Euro mit.

Hitzacker - Verkehrsunfallflucht Ein Pkw-Fahrer übersah im Rieselweg in Hitzacker einen Pflanzkübel und beschädigte ihn am Samstagmorgen gegen 08:45 Uhr. Der Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Passat weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beobachtet wurde der Unfall durch einen Anwohner.

Govelin - Müllentsorgung In Govelin haben Unbekannte Müll am Straßenrand abgeladen. Dabei handelte es sich um einen Computer, Autoreifen und Pappe. Hinweise werden erbeten unter Tel. 05841-122215.

Uelzen : Uelzen - versuchter Einbruch Am Samstag gegen 21:40 Uhr versuchten drei bisher unbekannte Täter, über einen Lüftungsschacht in einen Elektronik-Fachmarkt im Meisterweg in Uelzen einzudringen. Da der Schacht alarmgesichert ist, lief sofort bei einem Überwachungsunternehmen der Alarm auf. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Gewerbegebiet Breidenbeck bitte an die Polizei Uelzen unter 0581-9300 richten.

Uelzen - Ed aus Pkw Eine böse Überraschung erlebte die Besitzerin eines VW Passat, als sie am frühen Samstagmorgen zu ihrem in der Ringstraße Uelzen geparkten Pkw zurückkehrte. Ihre Heckscheibe wurde im Zeitraum Freitag, 21:30 Uhr bis Samstag, 05:30 Uhr eingeschlagen.

Uelzen - Ladendiebstahl/Widerstand Gleich mehrere Strafanzeigen fertigte die Polizei gegen einen 54jährigen aus dem Landkreis Celle. Der Mann beging zunächst in einer Tankstelle einen Diebstahl. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei erwies er sich als äußerst renitent, widersetzte sich seiner Ingewahrsamnahme und beleidigte die Beamten auf üble Weise.

Uelzen/L233 - Geschwindigkeitsmessungen Auch an diesem Wochenende führte die Polizei im Kampf gegen eine der Hauptunfallursachen wieder Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei einer einstündigen Kontrolle innerhalb des Stadtgebietes Uelzen wurden 11 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen, ein Autofahrer war mit 26 Stundenkilometern über der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs und erhielt neben 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei auch eine Anzeige.

Eine weitere Messung auf der Landesstraße 233 hatte zum Ergebnis, dass 9 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt wurden und gegen 5 weitere eine Anzeige gefertigt wurde. Der unrühmliche Spitzenreiter lag hier bei 47 Stundenkilometern über dem erlaubten Wert. Der Raser muss sich nun auf 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg einstellen.

Himbergen - Verkehrsunfall Am Samstag gegen 13:20 Uhr geriet eine 84jährige Autofahrerin in Himbergen in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 49jähriger Autofahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und landete in einem Graben. Die Seniorin blieb unverletzt, auch ihr Gefährt blieb unbeschädigt. Der entgegenkommende Mann verletzte sich leicht, an seinem Pkw entstand Sachschaden.

Suhlendorf/L265 - Verkehrsunfall Schwere -jedoch nicht lebensgefährliche- Verletzungen erlitt ein 77jähriger, nachdem er die Vorfahrt eines auf der Landesstraße 265 fahrenden 37jährigen Pkw-Fahrers missachtete. Der Senior befuhr die Kreisstraße 6 aus Richtung Ostedt kommend und bog nahe Suhlendorf auf die Landesstraße ein. Dort kollidierte er mit dem vorfahrtberechtigten Pkw, dessen Fahrer unverletzt blieb. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 11.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell