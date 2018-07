POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Danneberg/Uelzen vom 07./08.07.2018 ++

Lüneburg (ots) - Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 06.-08.07.2018 ++

- Landkreis Lüneburg -

- Verkehrsunfälle

Am Freitag, 06.07.2018 gegen 09:15 Uhr übersah ein 76-Jähriger Pkw-Fahrer in der Straße Am Alten Eisenwerk in Lüneburg beim Rechtsabbiegen einen in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 23-Jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt.

- Brände

Eine Gruppe Jugendlicher setzten auf dem Gelände des Schulzentrums Oedeme am Samstag, 07.07.2018 gegen 01:10 Uhr zwei Müllcontainer in Brand. Sie versuchten im Anschluss zu fliehen. Zwei der Täter (16 und 17 Jahre alt) wurden gestellt. Beide Container wurden beschädigt.

Wenig später, gegen 03:00 Uhr wurde Unrat im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hinter der Saline in Brand gesetzt. Beide Feuer wurden durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht.

Auf Grund eines technischen Defekts fing am Samstag, 07.07.2018 gegen 07:20 Uhr auf der L 216 in der Nähe von Reppenstedt ein BMW während der Fahrt im Motorraum Feuer. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug noch rechtzeitig am Straßenrand ab, bevor das Fahrzeug fast vollständig ausbrannte.

- Diebstähle

Unbekannte entwendete in der Nacht von Donnerstag, 05.07.2018 auf Freitag, 06.07.2018 in der Straße Auf der Altstadt in Lüneburg an mindestens 7 Pkw die Antennen. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Auf dem Kinderfest in der Lüneburger Innenstadt kam es am Samstag, 07.07.2018 zu mehreren Taschendiebstählen. Die Geschädigten hatten ihre Wertsachen wegen ihrer tobenden Kinder kurzzeitig nicht im Blick, was von den Tätern ausgenutzt wurde.

Am Sonntag, 08.07.2018 gegen 02:10 Uhr fragten zwei Personen einen 29-Jährigen Mann aus Lüneburg am Lüneburger Stintmarkt nach einer Zigarette. Während des Gesprächs versuchte einer der Männer dem 29-Jährigen etwas aus dem Rucksack zu entwenden. Der Versuch schlug fehl. Die Männer entfernten sich in unbekannte Richtung. Etwa 30 Minuten später entwendeten die gleichen Männer das Mobiltelefon des 29-Jährigen, als sich dieser auf einer Bank in der Ilmenaustraße "ausruhte". Der bestohlene lief hinter den Tätern her, konnte einen der Täter mit Hilfe eines Zeugen stellen und erlangte sein Telefon zurück. Bei dem Täter handelt es sich um einen 27-Jährigen Mann aus dem Irak. Der zweite Täter konnte entkommen.

- Einbrüche

In den späten Abendstunden des 06.07.2018 betraten unbekannte Täter das umzäunte Firmengelände einer Firma in der Boecklerstraße in Lüneburg und entwendeten ca. 80 Kisten Leergut.

In der Nacht von Freitag, 06.07.2018 auf Samstag, 07.07.2018 wurden zwei fabrikneue Wohnwagen von einem Firmengelände in der Bunsenstraße in Adendorf entwendet. Die Täter brachen hierfür ein Zufahrtstor auf und entfernten Sicherungskrallen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag, 06.07.2018 auf Samstag 07.07.2018 in ein Restaurant in der Salzstraße Am Wasser ein. Vermutlich weil der oder die Täter die Überwachungskameras des Restaurants im Innenraum wahrnahmen, verließen sie den Tatort ohne Diebesgut.

In der selben Nacht wurde in eine Wohnung in der Bardowicker Straße eingebrochen. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt und es wurde Werkzeug entwendet.

- Körperverletzung

Am Sonntag, 08.07.2018 gegen 04:45 Uhr gerieten mehrere männliche Personen auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße Bei der Pferdehütte in Lüneburg aneinander. Es waren mehrere Personen beteiligt und wurden leicht verletzt.

- Dummes Spiel

Am Samstag, 07.07.2018 gegen 00:45 Uhr wurden ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger im Klosterkamp in Lüneburg gestellt. Sie liefen mit Spielzeug-Sturmgewehren durch das Wohngebiet. Einer der beiden jungen Männer hatte Militäruniform an. Beide haben sich über die Außenwirkung ihres Spiels offenbar keine Gedanken gemacht. Es wurde ein klärendes Gespräch mit ihnen geführt.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Samstag, 07.07.2018, 03:35 Uhr: Trunkenheit im Straßenverkehr, Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus der SG Elbtalaue wurde zu o.a Zeit bei einer Verkehrskontrolle mit 1,74 Promille Atemalkohol festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Samstag, 07.07.2018, 15:20 Uhr: Fund eines alten Artilleriegeschosses (50 cm lange deutsche Flakgranate, Kal. 12,7) am Elbstrand bei Damnatz. Das Geschoss konnte nicht entschärft werden und wurde kontrolliert gesprengt. Ein 500 Meter Sicherheitsabstand wurde gewährleistet,. Die Sprengung verursachte einen Krater von 1 m Tiefe und 2 m im Durchmesser. Es entstand kein Person- und Sachschaden.

- Landkreis Uelzen -

- Einbruch in einen Baumarkt, Täter vor Ort festgenommen

In der Nacht Samstag auf Sonntag versuchte ein maskierter Täter Gartenzubehör in größerem Umfang aus einem umzäunten Lager eines Baumarktes an der Hambrocker Straße zu entwenden. Hierzu hatte der Täter einen im Außenbereich des Marktes abgestellten Anhänger bereitgestellt, um das Stehlgut abzutransportieren. Bei der Tatausführung wurde er durch Zeugen beobachtet, die daraufhin die Polizei informierten. Eine Polizeistreife konnte den 26-jährigen Täter nach kurzer Flucht auf dem Gelände des Baumarktes festnehmen. Ein derzeit noch unbekannter Mittäter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

- Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet

Am Samstag, den 07.08.18 wurden im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen an der Ripdorfer Straße (30km/h Zone) und Fahrradkontrollen im Bereich der Marktstraßen durchgeführt.

Bei der Geschwindigkeitsmessung wurden 9 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung mit 57 km/h wurde einem 48-jährigen Fahrzeugführer vorgeworfen.

Bei den Fahrradkontrollen wurden im Rahmen einer Fußstreife 8 Verwarnungen ausgesprochen. Die Maßnahme fand vor Ort allgemeinen Zuspruch durch unbeteiligte Passanten.

Bad Bevensen

- Unfälle auf der B 4 verhindert

Am Samstag, den 07.07.18 gegen 14.30 Uhr meldete die aufmerksame Besatzung eines Rettungswagens einen auffälligen PKW, der vorausfahrend mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, so dass andere Fahrzeuge ausweichen mussten. Der Verursacher wurde im Bereich Bad Bevensen durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 71-jährige Fahrzeugführer zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen hatte, so dass es zu den Fahrfehlern aufgrund einer Dehydrierung kam. Ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

- Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Samstag, den 07.07.18, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der L 232 im Raum Himbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abkommt und auf einem angrenzenden Acker stürzt. Nur mit knapper Not konnte der Kradfahrer einem Straßenbaum ausweichen, so dass er durch den Sturz nur leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,--EUR

Ebstorf Am 07.07.18, gegen 12.30 Uhr, wurde ein 31-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades zwischen Velgen und Ebstorf durch eine Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Beamten fest, dass er sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Suhlendorf

- Brandstiftung

Am Samstag, den 07.07.2018, gegen 21.00 Uhr wurde eine unbekannte männliche Person von Zeugen dabei beobachtet, wie er mit einem Streichholz die trockene Grasfläche eines unbebauten Grundstücks am Wilhelm-Beindorf-Weg in Suhlendorf anzündete. Es verbrannten 250 m² Fläche. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte weiterer Brandschaden an benachbarten Wohnhäusern und einem nahegelegenen Wald verhindert werden.

Wrestedt In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00.50 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall im Ortsteil Nettelkamp: Der 36-jährige Fahrer eines PKW konnte sein Fahrzeug an einer Einmündung nicht mehr abbremsen, fuhr geradeaus weiter durch eine gegenüberliegende Steinmauer und kam erst im Garten des dazugehörigen Grundstücks zum Stillstand. Grund für den Fahrfehler dürfte eine Alkoholbeeinflussung von mehr als 2,00 Promille gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell