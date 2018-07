POL-LG: ++ Enkeltrickbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro Bargeld ++ volltrunken am Steuer ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - "Love Scam" - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am späten Vormittag des 03.07.18 hat die Polizei in Lüneburg einen 40-Jährigen vorläufig festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, an einem sogenannten Love bzw. Romance Scamming (Betrug mit vorgetäuschter Liebe) zum Nachteil einer 69-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg beteiligt zu sein. Die 69-Jährige hatte im Februar über eine Partnerbörse im Internet einen Mann kennengelernt, der ihr nach einiger Zeit über seine finanziellen Schwierigkeiten im Ausland berichtete. Als er um finanzielle Hilfe in Höhe von mehr als einer Million Euro bat, suchte die 69-Jährige Hilfe auf der Webseite http://www.romancescambaiter.de/ In Folge konnte in einer Gaststätte in der Lüneburger Innenstadt der 40-Jährige vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Tatverdächtige aus dem europäischen Ausland angereist, um etliche tausend Euro entgegenzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der Tatverdächtige am 04.07.18 einem Haftrichter vorgeführt, der Hauptverhandlungshaft anordnete.

Kirchgellersen - Einbruch in Büro

Zwischen dem 04.07.18, 08.00 Uhr, und dem 05.07.18, 10.15 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Büro in der Dachtmisser Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das Büro ein, brachen einen Schrank auf und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/66388, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Gartenkolonie

In einem Kleingartenverein in der Stötgeroggestraße ist es zwischen dem 04. Und 05.07.18 zu zwei Einbrüchen in Schuppen gekommen. Die Täter öffneten jeweils gewaltsam die Schuppentüren und entwendeten u.a. ein Notstromaggregat und Gartengeräte. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Melbeck - Sonnensegel gestohlen

Von dem Gelände eines Kindergartens in der Ebstorfer Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum 05.07.18 ein Sonnensegel entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Reinstorf - Einbruch in Wohnhaus

Am 05.07.18, zwischen 12.30 und 19.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein, betraten das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter entwendeten diversen Schmuck. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Deutsch Evern - Enkeltrickbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro Bargeld

Eine bislang unbekannte Frau rief bei der Geschädigten an und erweckte den Eindruck, sie sei ihre. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es ihr, die Geschädigte zur Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrages für einen angeblichen Autokauf zu überreden. Ein männlicher Kurier holte das Geld am Nachmittag des 05.07.18 ab und verschwand mit dem Geld.

Scharnebeck - volltrunken unterwegs

Einen 55-Jährigen, der mit seinem BMW auf der L220 zwischen der Brücke des ESK und dem Schiffshebewerk unterwegs war, hat die Polizei am 06.07.18, gegen 10.15 Uhr, kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Dem BMW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Wohnhaus

Am 05.07.18, zwischen 07.45 und 15.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bernhard-Nigebur-Straße ein und entwendeten u.a. Bargeld, Schmuck und zwei Laptops. Die Täter öffneten u.a. gewaltsam eine Tür, um in das Wohnhaus zu gelangen, wo sie dann mehrere Räume durchsuchten. Nachbarn hatten gegen 11.30 Uhr einen südosteuropäisch aussehenden Mann beobachtet, der auf das tatbetroffene Grundstück geschaut hatte und später in Richtung des Friedhofes davonging. Der Unbekannte war mit einem blau/türkisfarbenen T-Shirt bekleidet, schlank und geschätzte 175 cm groß. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Ebstorf - volltrunken am Steuer

Am Vormittag des 05.07.18 meldete eine aufmerksame Zeugin, dass ein augenscheinlich volltrunkener Autofahrer auf der L233 von Melbeck in Richtung Ebstorf fahren würde. Eine Polizeistreife kontrollierte den 46 Jahre alten Iveco-Fahrer, der bei einem Alkoholtest einen Wert von 2,04 Promille pustete. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Altenmedingen - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 05.07.18, gegen 17.45 Uhr, wollte der 57-jährige Fahrer eines Opel die L232 von Vorwerkkommend, in Richtung Eddelstorf überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Fahrer eines BMW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Opel-Fahrer leicht, der 43 Jahre alte BMW-Fahrer jedoch schwer verletzt wurde. An den Pkw entstanden zudem Sachschäden von ca. 20.000 Euro.

Uelzen - Gartengeräte entwendet

In der Nacht zum 06.07.18 haben unbekannte Täter von der Ladefläche eines Iveco eine Heckenschere und ein Blasgerät entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem umzäunten Firmengelände in der Straße Im Grund. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

