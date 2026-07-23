Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in ehemaligem Seniorenheim in Stade, Einbrecher in Himmelpfortener Bäckereifiliale gestört - Täter flüchtet ohne Beute

Stade (ots)

1. Einbrecher in ehemaligem Seniorenheim in Stade

Unbekannte Täter sind am gestrigen Mittwoch zwischen 11:30 h und 17:50 h in Stade im Sanders Weg nach dem gewaltsamen Aufbrechen einer Seitentür in das Innere des dort zur Zeit leerstehenden ehemaligen Altenheims eingedrungen. Nach der oder die Täter vermutlich den gesamten Gebäudekomplex betreten und durchsucht hatten, mussten sie aber ohne Beute wieder abziehen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher in Himmelpfortener Bäckereifiliale gestört - Täter flüchtet ohne Beute

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 04:40 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere einer Bäckerei in der Hauptstraße in Himmelpforten eingestiegen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde er dann von einem Mitarbeiter gestört und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

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