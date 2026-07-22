Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe entwenden Kabel in Buxtehude und Groß Sterneberg

Stade (ots)

Bisher unbekannte Kupferdiebe haben in der vergangenen Nacht in Buxtehude und Hammah Kabel entwendet.

In Buxtehude sind sie dazu auf eine Baustelle in der Philipp-Reis-Straße gelangt und haben dort ca. 20 Meter Kabel entwendet.

In Groß Sterneberg haben ebenfalls unbekannte Täter eine Baustelle betreten und dann 32 Meter Kupferkabel abgeschnitten und mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude bzw. die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell