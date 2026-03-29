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POL-STD: Oldendorf: Seniorin verursacht Unfall - Opel prallt gegen Imbiss und Baum

POL-STD: Oldendorf: Seniorin verursacht Unfall - Opel prallt gegen Imbiss und Baum
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Stade (ots)

Am Samstag gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei Stade zu einem Verkehrsunfall in die Hauptstraße in Oldendorf alarmiert. Eine 82-jährige Oldendorferin hatte beabsichtigt, mit ihrem Opel Corsa vom Parkplatz eines Supermarkts nach links auf die Hauptstraße in Richtung Estorf einzubiegen.

Beim Abbiegevorgang lenkte die Frau jedoch nicht stark genug ein, überquerte die Fahrbahn und fuhr auf den gegenüberliegenden Gehweg. Dort stieß der Opel gegen die Fassade und die Treppe eines Imbisses. Um vom Gehweg herunterzukommen, lenkte die 82-Jährige anschließend stark nach links. Sie querte die Hauptstraße erneut und kam wiederum von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete schließlich an einem Baum sowie einem Findling.

Durch den Aufprall wurde der Stein gegen einen geparkten Ford Fiesta gestoßen, an dem Sachschaden entstand. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte die 82-Jährige vor Ort; sie war jedoch unverletzt geblieben. Die aufnehmenden Beamten fertigen einen Bericht für die zuständige Führerscheinstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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