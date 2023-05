Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Einfamilienhaus in Dammhausen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Buxtehude-Dammhausen in der Straße "An der Chaussee" nach dem gewaltsamen Öffnen der Hauseingangstür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Was dabei tatsächlich erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell