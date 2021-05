Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Versuchter Wohnungseinbruch in Harsefeld-Hollenbeck --- Zeugen nach Brand eines Pkw in Stade gesucht

Stade (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruch in Harsefeld-Hollenbeck

Am frühen Samstagmorgen den 15.05.2021, zwischen 02:00 und 02:30 Uhr, kam in Harsefeld-Hollenbeck, in der dortigen Hauptstraße, zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Der oder die unbekannten Täter versuchen die rückwärtige Kellertür des Hauses gewaltsam aufzuhebeln, was allerdings misslang. Ein Eindringen erfolgte daher nicht.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Polizeistation Harsefeld zu melden.

2. Zeugen nach Brand eines Pkw in Stade gesucht

Bereits am Abend des 12.05.2021, gegen 22:00 Uhr, kam es im "Heidtbecker Damm" in Stade zu einem Brand eines Pkw.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der vordere rechte Reifen des Hyundai durch den Täter durch eine unbekannte Substanz in Brand gesetzt wurde. Von dort aus breitete sich das Feuer weiter in den Bereich des Motorraumes aus.

Durch den Zug II der Freiwilligen Feuerwehr Stade konnte der Brand jedoch schnell abgelöscht werden, bevor er sich weiter ausbreiten konnte.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro beziffern lassen.

Die Polizei Stade bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

