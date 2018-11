POL-STD: Feuer in Baumaschinenlagerhalle in Dollern - Feuerwehr kann Ausbreitung verhindern

9 weitere Medieninhalte

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 05:10 h ein Brand in einer Lagerhalle eines Baumaschinenverleihs in Dollern im Rüstjer Weg gemeldet.

Aufmerksame, direkt an das Firmengelände angrenzende, Nachbarn hatte lautes Knallen vermutlich von in der Halle herunterfallen Dachplatten gehört und gesehen, dass Rauch aus dem Hallengebäude steigt. Sie hatte daraufhin sofort den Notruf gewählt.

Als die ersten Einsatzkräfte der alarmierten Ortswehren aus Dollern, Horneburg, Agathenburg, Bliedersdorf und Guderhandviertel am Brandort eintrafen drang bereits dichter Rauch aus einem Teil der Halle. Unterstützt wurden die Kräfte durch die Drehleiter des 2. Zuges der Ortswehr Stade.

Unter schwerem Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in der bereits völlig verqualmten Halle vor, konnten den Brandort im hinteren Gebäudeteil erreichen und das Feuer erfolgreich bekämpfen.

Von außen wurde die Halle mit Löschwasser gekühlt. Von der Drehleiter aus wurde das Gebäude mit einer Wärmebildkamera nach weiteren Brandnestern abgesucht.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte so verhindert werden, dass sich die Flammen auf andere Bereich der Halle sowie die gesamte Hallenkonstruktion ausbreiten oder sogar auf umliegende und angrenzende Gebäude ausweiten konnte.

Neben mehreren Luftdruckkompressoren wurden bei dem Feuer auch Teile der Dachkonstruktion sowie ein Großteil der Dachisolierung durch den Brand zerstört, der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Feuerwehr und Polizei auf ca.150.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorglich mit alarmierte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Insgesamt waren ca. 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Polizeibeamte aus Buxtehude und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort noch die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in der kommenden Woche anlaufen wird.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Ausbruch des Feuers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-826490 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

