POL-STD: Mutmaßlicher Autodieb nach Verfolgungsfahrt in Stade festgenommen - zwei Autoinsassen flüchtig, Tageswohnungseinbrecher in Stade

Stade (ots) - 1. Mutmaßlicher Autodieb nach Verfolgungsfahrt in Stade festgenommen - zwei Autoinsassen flüchtig

Am vergangenen Freitag, den 09.11. wurde in der Zeit zwischen 17:10 h und 18:45 h in Stade in der Neubourgstraße in Höhe der Haus-Nr. 7 ein dort geparkter grauer Ford Focus mit dem Kennzeichen STD-DD 170 von Unbekannten entwendet.

In der vergangenen Nacht gegen 00:15 h fiel einer Streifenwagenbesatzung in Stade ein grauer Focus mit dem Kennzeichen STD-YO 133, der mit drei Personen besetzt war, auf.

Als die Insassen die Beamten wahrnahmen, beschleunigte der Fahrer des Focus sein Auto stark und versuchte zu flüchten. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt ging es mit bis zu 150 km/h durch das Stadtgebiet. Nachdem der Fahrer dabei zwei Absperrpfosten abgefahren hatte, verlor er schließlich in der Straße "Am schwarzen Berg" aufgrund der Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine dortige Brückenmauer.

Die Insassen stiegen aus und flüchteten zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück und die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrzeugführer konnte schließlich entdeckt und vorläufig festgenommen werden, während die beiden anderen Mitfahrer weiterhin auf der Flucht sind.

In dem Ford Focus konnten die Beamten bei einer anschließenden Durchsuchung noch die ursprünglich zu dem Auto gehörenden Kennzeichen sowie ein weiteres Kennzeichenpaar STD-LK 550 auffinden, das in der Zeit von Freitag, 09.11., 12:00 h bis Montag, 12.11., 06:45 h von einem abgestellten Dienstwagen des Landkreises Stade beim Stader Gesundheitsamt im Heckenweg entwendet wurde.

Der der Polizei aus anderen Ermittlungen bekannte 18-jährige Stader, der zur Tatzeit ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen am Steuer unterwegs war, wurde zunächst in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die Ermittlungen gegen ihn und die beiden noch unbekannten Autoinsassen dauern weiter an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den grauen Focus mit den verschiedenen Kennzeichen zwischen Freitag, den 09.11. und der heutigen Nacht gesehen haben oder die Angaben zu den beiden flüchtigen Insassen machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 041414-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. Tageswohnungseinbrecher in Stade

Am gestrigen Mittwoch sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 08:00 h und 18:45 h in Stade im Amselstieg auf die Terrasse eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben die Terrassentür zum Wintergarten sowie die Durchgangstür zum dahinterliegenden Wohnzimmer aufgehebelt.

Nachdem der oder die Täter dann so in das Haus eindringen konnten, wurden sämtliche Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet wurde, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell