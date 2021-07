Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Von-Hodenberg-Straße: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen; Munster: Einbruch in Garage misslingt; Soltau: Türkisfarbene Schmierereien an Kindertagesstätte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.07.2021 Nr. 1

13.07 / Von-Hodenberg-Straße: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Walsrode: In der Zeit zwischen Montag, 28. Juni 2021 und Donnerstag, 01. Juli 2021 kam es zu Sachbeschädigungen an insgesamt fünf Fahrzeugen, die am Fahrbahnrand der Von-Hodenberg-Straße abgestellt waren. Der Täter zerkratzte dabei mit einem unbekannten Gegenstand überwiegend die Beifahrerseite aber auch die Motorhaube. Die Taten wurden ausschließlich zur Tageszeit und dabei in der Regel vormittags ausgeführt. Die Polizei Walsrode bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte sich unter 05161/984480 zu melden.

13.07 / Einbruch in Garage misslingt

Munster: In der Zeit zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche versuchten Unbekannte in eine Garage am Wittekindgrund einzudringen. Das Tor hielt den Hebelversuchen stand. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

12.07 / Türkisfarbene Schmierereien an Kindertagesstätte

Soltau: Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte eine Holzhütte, eine Hausmauer und eine Mülltonne der Kindertagesstätte am Georg-Droste-Weg mit türkisfarbenen "Tags". Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

13.07 / Lkw übersehen: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Suroide: Am Dienstagmorgen, gegen 07.20 Uhr kam es an der Einmündung K 10 / K 36, nahe der Ortschaft Suroide zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte schwer und zwei leicht verletzt wurden.

Ein 81jährige Pkw-Fahrerin kam aus der Ortschaft Suroide und beabsichtigte geradeaus auf die K 10 in Richtung Wietzendorf zu fahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, in Richtung B 71 fahrenden Lkw der Bundeswehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf der Lkw auf die Gegenfahrbahn geriet und dort in einen entgegenkommenden Transporter prallte. Der 53jährige Fahrer des Transporters wurde lebensbedrohlich verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam - ebenso wie die schwerverletzte zehnjährige Mitfahrerin der Unfallverursacherin - mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Verursacherin verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Der 40jährige Fahrer des Bundeswehr-Lkw sowie die 35jährige Mitfahrerin des Kleinbusses wurden leicht verletzt. Der Einmündungsbereich musste für die Zeit der Versorgung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme bis 09.40 Uhr voll gesperrt werden. Nach Bergung der Fahrzeuge konnte der Bereich anschließend sukzessive freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell