Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Überfall auf Taxifahrer - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest; Soltau: Vogelhaus gestohlen; Schneverdingen: Einbrecher scheitern an Container

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. .2021 Nr. 1

11.07 / Überfall auf Taxifahrer - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Walsrode: Die Polizei nahm am frühen Sonntagmorgen drei Tatverdächtige eines Raubüberfalls fest, der in der Nacht zu Sonntag, gegen 03.20 Uhr verübt wurde. Den Verdächtigen im Alter von 18, 16 und 15 Jahren aus Walsrode wird vorgeworfen gegen 03.20 Uhr einen Taxifahrer auf der Hermann-Löns-Straße, Parkplatz vor dem Schützenhaus, überfallen und beraubt zu haben. Dabei verletzten sie den 45-Jährigen am Kopf. Dem Opfer gelang die Flucht, die Täter entwendeten das Portmonee mit rund 365 Euro Bargeld. Gegen 06.15 Uhr konnten sie im Bereich Schmersahlstraße/Wiesenstraße festgenommen werden. Die vermeintliche Beute wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

11.07 / Vogelhaus gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendete in der Nacht zu Sonntag von einem Grundstück der Straße "Am Achtergang" ein Vogelhaus im Wert von rund 150 Euro.

11.07 / Einbrecher scheitern an Container

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag versuchten Unbekannte auf dem Gelände der Bogenschützen an der Stockholmer Straße durch Hebeln in einen Container zu gelangen. Das Schloss hielt den Versuchen stand. Den Tätern gelang es nicht, in den Container einzudringen.

11.07 / Stark alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt

Soltau: Nach einem Hinweis am Sonntagabend, um 20.15 Uhr, dass ein Fahrradfahrer auf der Brücke an der Straße "Böhmheide" gestürzt sei, eilten Polizeibeamte zu Hilfe. Ein 19jähriger Soltauer war mit seinem Fahrrad gestürzt, hatte sich dabei leicht verletzt und wurde bereits von Verkehrsteilnehmern versorgt. Da der Heranwachsende nach Alkohol roch, ließen die Beamten ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,46 Promille. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

