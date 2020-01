Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Mann stirbt durch Feuer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.01.2019 Nr. 2

02.01 / Mann stirbt durch Feuer

Soltau: Am Donnerstagvormittag, gegen 11.00 Uhr kam es in einem Alten- und Pflegeheim in Soltau zu einem tragischen Vorfall. Beim Rauchen auf einem Balkon fing die Kleidung eines im Rollstuhl sitzenden 65jährigen Bewohners Feuer. Der Mann starb noch am Ort an seinen Verletzungen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Unglücksfall aus.

