POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Geldinstitut misslingt

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.06.2019 Nr. 3

13.06 / Einbruch in Geldinstitut misslingt

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Mittwoch, 13.00 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr in die Filiale eines Geldinstituts an der Straße Am Markt in Schneverdingen einbrechen. Dabei scheiterten sie bereits an einer Gebäudewand. Das Vorhaben misslang. Am Gemäuer entstand leichter Schaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugenhinweise - insbesondere auch zu ungewöhnlichen Geräuschen - nehmen die Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 und der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

