Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in leerstehendes Haus

Scheibe der Terrassentür eingeschlagen

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Samstag (6. April 2019), 11.45 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Merowingerstraße die Scheibe einer Terrassentür an einem leerstehenden Einfamilienhaus ein. Es wurde nichts entwendet. Vermutlich waren der oder die Täter in das Haus eingebrochen, um hier zu übernachten.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

