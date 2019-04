Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Gaststätte

Zeugin sieht drei verdächtige Männer

Emmerich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (7. April 2019) hebelten unbekannte Täter an der 's-Heerenberger Straße eine Seitentür zu einer Gaststätte auf. Im Gebäude schnitten die Täter ein Loch in einen Raumteiler aus Kunststoff. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet. Eine Zeugin sah gegen 4.45 Uhr drei verdächtige junge Männer in der Nähe des Tatorts. Sie fuhren in einem VW Bus weg.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

