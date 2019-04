Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch in Firma

Täter lösen Alarmanlage aus

Goch-Asperden (ots)

Am Montag (8. April 2019) gegen 1.40 Uhr kletterten unbekannte Täter an der Von-Monschaw-Straße über einen Zaun auf ein Firmengelände. Als die Täter sich an der Metallverkleidung des Firmengebäudes zu schaffen machten, lösten sie die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten sie unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve