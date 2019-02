Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagnachmittag geriet ein 25-jähriger Bad Pyrmonter vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in der Straße "In der Teufelei" in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 29-jährigen Bad Pyrmonters. Der 29-jährige und seine 28-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Bad Pyrmont verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR8.000,-.

