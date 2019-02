Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Rucksack im Vorbeifahren entwendet.

Lippe (ots)

Am Samstag, gegen 16.50 Uhr, wurde einer 27-jährigen Dörentruperin am Klinikum in Detmold, auf dem Fußweg zum Parkhaus, ein Rucksack entwendet. Die Dörentruperin saß zur Tatzeit auf einer Bank und hatte den Rucksack vor sich abgestellt. Zwei männliche Personen kamen auf einem Fahrrad an der Bank vorbei und der auf dem Gepäckträger sitzende Täter ergriff im Vorbeifahren den Rucksack. Anschließend entfernten sich die Täter über den Fußweg in Rtg. Sofienstraße. Der Fahrer des Rades konnte nicht näher beschrieben werden. Der Sozius trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und ein Baseballcap. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiwache oder die Kriminalpolizei in Detmold entgegen (05231-6090).

