Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 68169 Mannheim - Illegale Abfallablagerung im Landschaftsschutzgebiet

Göppingen (ots)

Die Wasserschutzpolizei stellte im Rahmen einer Streifenfahrt am Sonntag, 17.02.2019, gegen 12.00 Uhr, im Bereich des Landschaftsschutzgebietes "Gewann Scheidhorst" eine illegal abgestellte Einbauküche fest. Die komplette Küche wurde ohne die elektrischen Geräte am Rande des Verbindungsweges zwischen der Max-Planck-Straße und der Einsteinstraße abgelagert. Die Stadt Mannheim kümmert sich nun um die ordnungsgemäße Entsorgung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0621 / 16870 in Verbindung zu setzen.

