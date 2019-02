Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Baucontainer aufgebrochen.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag überraschte ein Zeuge zwei männlicher Täter beim Aufbruch eines Baustellencontainers an der Richthofenstraße, welcher als Baubüro dient. Die Täter konnten flüchten, verloren bei der Flucht jedoch etwas von dem Diebesgut. Beide Täter wurden mit männlich und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer der Beiden trug einen grau-schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizeiwache oder die Kriminalpolizei in Detmold (05231-6090).

