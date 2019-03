Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei kontrolliert im Rosengarten und im Augustinusviertel - Dealgeld und Tütchen mit Marihuana sichergestellt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (20.03.), zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr, überprüften Polizeibeamte am Rosengarten und im Augustinusviertel in Neuss mehrere Verdächtige. Bei den Kontrollen stellten die Beamten bei einem 34-jährigen Neusser ein Tütchen Marihuana sicher. Im Rosengarten wollte eine Streife einen verdächtigen jungen Mann im Alter von 19 Jahren überprüfen. Als er die Absicht der Polizisten erkannte, gab er Fersengeld, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung kontrolliert werden. Bei dem polizeibekannten Mann, der in der Vergangenheit schon mehrfach mit Betäubungsmitteldelikten in Verbindung gebracht worden war, stellten die Polizisten mögliches "Dealgeld" sicher. Zusätzlich fanden die Ermittler, versteckt in einem Gebüsch an der Stresemannallee, ein Tütchen Marihuana. Die Polizisten leiteten Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Verdächtigen ein.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Fachkommissariats. Im Umfeld der Kontrollen -insgesamt 83 überprüfte Personen- erteilte die Polizei auch zwei Platzverweise. Da die beiden 19-Jährigen diesen nicht nachkamen, nahmen die Beamten sie in Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell