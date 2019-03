Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jacke "abgezogen" - Richter schickt 18-Jährigen in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am späten Dienstagabend (19.03.), gegen 23:45 Uhr, saß ein 20-Jähriger auf einer Bank an der Haltestelle "Stadthalle". Plötzlich trat ein junger Mann an ihn heran und forderte von ihm die Herausgabe seiner Jacke. Seine Forderung unterstrich der Täter, indem er mit einer zuvor zerbrochenen Glasflasche angriff. Dabei erlitt der junge Mann leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nachdem der Angreifer die Jacke samt Bargeld und Handy "abgezogen" hatte, flüchtete er in eine nahegelegene Unterkunft. Dort konnte der 18-jährige Tatverdächtige, aufgrund von Zeugenhinweisen, durch Polizeibeamte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er streitet in ersten Vernehmungen die Tat ab.

Der wegen gleichgelagerter Delikte bereits polizeibekannte Mann wurde am Mittwoch (20.03.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den 18-Jährigen in Untersuchungshaft.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell