Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: +++ Neue Telefonnummer +++ Walsrode

Heidekreis: Polizei ordnet Hehlerware Diebstählen zu und bittet um Mithilfe

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.06.2019 Nr. 2

12.06 / Polizei ordnet Hehlerware Diebstählen zu und bittet um Mithilfe

Walsrode / Heidekreis: Polizeibeamte beschlagnahmten in der vergangenen Woche bei Durchsuchungen in Walsrode vermeintliche Hehlerware. Ein 37jähriger Tatverdächtiger kam in Haft (wir berichteten). Bei den Gegenständen handelt es sich um diverses Werkzeug, verschiedene Autoteile und Musikanlagen, die mutmaßlich aus Diebstählen der vergangenen Jahre stammen. Diese Diebstähle dürften vermutlich im Heidekreis, aber auch in den angrenzenden Landkreisen verübt worden sein. Die Polizei Soltau bittet Personen oder Firmen, denen Gegenstände in der Vergangenheit abhandengekommen sind, sich die Fotos der beschlagnahmten mutmaßlichen Hehlerware unter https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_heidekreis/themen/beschlagnahmte-gegenstaende-suchen-eigentuemer-113852.html anzuschauen, um eventuell ihr Eigentum zu identifizieren. Gern können detailliertere Beschreibungen der Gegenstände unter 05191-9380127 erfragt werden.

