POL-HK: Schneverdingen: Bei Einbruch fünf Kisten Bier entwendet; Soltau: Münzbehälter geleert; Buchholz/A.: Am Vormittag eingebrochen

12.06.2019

11.06 / Bei Einbruch fünf Kisten Bier entwendet

Schneverdingen: Fünf Kisten Bier entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag aus einer Holzhütte des Eisenbahner Sportvereins an der Straße Am Bahnhof in Schneverdingen. Um in die Hütte zu gelangen, schlugen sie eine Scheibe mit einem Stein ein. Der Gesamtschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

10.06 / Münzbehälter geleert

Soltau: Am Montagabend, gegen 22.15 Uhr hebelten Unbekannte an einer Autowaschanlage an der Celler Straße vier Münzbehälter auf und entwendeten das Hartgeld. Auch an einer Tankstelle an der Lüneburger Straße schlugen die Unbekannten zu: sie öffneten gewaltsam dem Behälter eines Staubsaugerautomaten. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

11.06 / Am Vormittag eingebrochen

Buchholz/A.: Am Dienstagvormittag, zwischen 08.00 und 11.00 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße ein, durchsuchten es und entwendeten Goldbesteck und einen Laptop. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

11.06 / Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen

Soltau: Unbekannte öffneten am verlängerten Pfingstwochenende gewaltsam einen Kleintransporter, der an der Posener Straße abgestellt war und entwendeten daraus Werkzeug im Wert von rund 3.500 Euro.

10.06 / Randalierer auf dem Schröers-Hof

Neuenkirchen: Unbekannte rissen in der Nacht zu Montag auf dem Schröers-Hof in Neuenkirchen eine antike Straßenlaterne vom Sockel und warfen ein Kunstobjekt in ein Gebüsch. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen unter 05195/972500 in Verbindung zu setzen.

11.06 / Scheibe an Villa eingeschlagen

Soltau: Unbekannte beschädigten am Pfingstwochenende an einer der Villen an der Wilhelmstraße eine Scheibe und verursachten dadurch einen Schaden von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise unter 05191/93800.

