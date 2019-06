Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Hademstorf (ots)

Am späten Sonntagabend kam es zwischen einer Frau und dem Fahrzeugführer eines Pkw in Hademstorf zu Streitigkeiten. Hierbei stellte die 49-jährige Frau aus Hademstorf bei ihrem Kontrahenten, der kurz darauf weiterfuhr, starken Alkoholgeruch fest und informierte die Polizei. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte den Pkw parkend nahe dem ursprünglichen Ereignisort vor einem Wohnhaus und kurz darauf auch den Fahrzeugführer in dem Haus fest. Da dieser jedoch das Klingeln und Klopfen der Beamten offensichtlich ignorierte, wurde die Haustür zwangsgeöffnet. Den Beamten bestätigte sich schnell der anfängliche Verdacht. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Der 51-jährigen Mann aus Berlin musste die Beamten für die gegen ihn angeordnete Blutprobenentnahme zur nächsten Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

