Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Abgängige Kinder wohlbehalten wieder aufgefunden

Bad Fallingbostel (ots)

Am Freitag in den späten Nachmittagsstunden entfernten sich zwei Mädchen, 4 und 5 Jahre alt, unbeobachtet vom Kindergartengelände des städtischen Kindergartens im Edith-Stein-Weg in Bad Fallingbostel, um augenscheinlich einen kleinen Ausflug zu machen. Nach kurzer Zeit wurde das Fehlen der Kinder durch die Mitarbeiter bemerkt, eine Suche durch die Mitarbeiter und die Eltern verlief zunächst negativ, daraufhin wurde die Polizei informiert. Eine intensive Suche auch mit zwei Streifenwagen verlief weiterhin negativ. Einige Zeit später meldete sich glücklicherweise die Oma eines der Kinder und konnte Entwarnung geben, die Kinder waren wohlbehalten bei ihr durch einen aufmerksamen Bürger abgegeben worden. Die Suche konnte eingestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell