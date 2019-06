POL-HK: Schneverdingen: Kiosk aufgebrochen; Schneverdingen: Einbrecher geben auf

Polizeiinspektion Heidekreis

06.06 / Kiosk aufgebrochen

Schneverdingen: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag das Fenster eines Kiosks an der Inseler Straße aus der Verankerung und griffen nach der Registrierkasse. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

06.06 / Einbrecher geben auf

Schneverdingen: Einbrecher scheiterten am Donnerstag zur Tageszeit an vier verschiedenen Fenstern eines Hauses an der Straße Torfstich in Schneverdingen. Entnervt dürften sie den Tatort verlassen haben. Der Schaden an den Fenstern wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

