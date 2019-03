Polizeiinspektion Heidekreis

1. Bad Fallingbostel, 15.03.2019 Fahren unter Alkoholeinfluß und ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 16h wird auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel ein Sprinter mit Anhänger kontrolliert. Bei der Überprüfung stellt sich heraus, dass dem Fahrzeugführer die Verwendung seiner ausländischen Fahrerlaubnis aberkannt wurde. Weiterhin stand die Person unter dem Einfluß von alk. Getränken, AAK von 0,62%. Bei dem Rumänen wurde eine Sicherheitsleistung von 990,- Euro erhoben und die Weiterfahrt untersagt.

2. Dorfmark,15/16 .03.2019 Diebstahl von Fahrzeugteilen

In Dorfmark kam es in der Nacht von Freitag, 18h, auf Samstag, 08:30h, an der Allermannstr. im Bereich des Wehres zu einem Diebstahl von diversen Fahrzeugteilen an einem hochwertigen SUV. Es wurden u.a. das Lenkrad, die Frontscheinwerfer, Bordcomputer ausgebaut. Dabei wurde teilweise die Stoßstange aufgesägt. Sachschaden von ca. 7000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die hiesige Dienststelle.

3. Bad Fallingbostel, 16.03.2019 Diebstahl aus PKW

Am Samstag in der Zeit von ca. 11:15h bis 11:30 h kam es in Bad Fallingbostel an der Aral-Tankstelle zu einem Diebstahl von diversen Briefen aus einem unverschlossenen Mercedes-Benz S-Klasse. Der Geschädigte hatte seinen PKW einen kurzen Moment unverschlossen aus den Augen gelassen. In dieser kurzen Zeit müssen die Briefe aus dem Bereich der Rücksitzbank entwendet worden sein. Zeugenhinweise bitte an die hiesige Dienststelle.

4 Walsrode, 16.03.2019 Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Samstag gegen 17:30h kam es auf der A 27, Richtungsfahrbahn Hannover, im Bereich der Abfahrt der Anschlussstelle Walsrode-Süd, im Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Der PKW prallte gegen einen Baum und diversen Verkehrszeichen. Der PKW-Führer wurde leichtverletzt, der PKW war nicht mehr fahrbereit. Bei der Aufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, AAK von 1,57%. Blutentnahme durchgeführt, Führerschein sichergestellt.

5.Bispingen. 16.03.2019 Diebstahl von Fahrzeugteilen

Am Samstag kam es in Bispingen in der Töpinger Str. zu mehreren Diebstahlen von PKW Scheinwerfern. Am drei Fahrzeugen wurde jeweils die Frontverkleidung beschädigt um dann die jeweiligen Scheinwerfer auszubauen Zeugenhinweise bitzte an die Polizeistation Bispingen, Tel: 05194/7441

6. Soltau, 16/17.03.2019 Fahren unter Alkoholeinfluß

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden u.a 2 Fahrzeugführer von PKW sowie ein Radfahrer im Straßenverkehr überprüft. Alle drei standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die gemessenen AAK reichten von 0,48 bis 1,77 Promille. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. Entsprechende Blutproben wurden entnommen.

