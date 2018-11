POL-HK: Bomlitz: Personenbeschreibung führt zu Jugendlichen; Rethem: Tankstelleneinbruch; Munster: Wohnungseinbrecher ohne Beute

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.11.2018 Nr. 1

11.11 / Personenbeschreibung führt zu Jugendlichen

Bomlitz: Nach einem Zeugenhinweis gelang es Polizeibeamten aufgrund der Personenbeschreibungen zwei 14jährige Jugendliche festzustellen, die am Sonntagabend versucht hatten, einen Kaugummiautomaten an der Schulstraße aufzubrechen. Der Automat wurde beschädigt, allerdings nicht geöffnet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

12.11 / Tankstelleneinbruch

Rethem: In der Nacht zu Montag, gegen 01.00 Uhr warfen Unbekannte die Scheibe der Eingangstür einer Tankstelle an der Rodewalder Straße in Rethem ein, betraten das Objekt und entwendeten Tabakwaren. Über Menge und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

10.11 / Wohnungseinbrecher ohne Beute

Munster: Unbekannte gelangten durch Aufbrechen eines Fensters am Samstag, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr in eine Wohnung an der Straße Sieben Stücke in Munster. Entwendet wurde nichts. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

11.11 / Autoaufbrecher schlagen zu

Schneverdingen/Niederhaverbeck: Autoaufbrecher schlugen am Sonntagnachmittag an Parkplätzen in Schneverdingen und Niederhaverbeck jeweils einmal zu. An der B 3 öffneten sie gewaltsam den Kofferraum eines Pkw und entnahmen eine Handtasche und einen Kinder-Tablet-PC. Gegenüber des Forsthauses "Einem" zerschlugen sie die hintere rechte Seitenscheibe eines VW Golf und entwendeten einen Rucksack mit Inhalt. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.750 Euro geschätzt.

12.11 / Polizei sucht jungen Fahrradfahrer nach Unfall

Soltau: Am Donnerstag, 01.11.2018, gegen 16.35 Uhr kam es am Ärztehaus an der Walsroder Straße in Soltau zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Die Fahrerin eines Opel Astra fuhr vom Parkplatz des Ärztehauses und beabsichtigte nach rechts auf die Walsroder Straße einzubiegen. Ein Junge auf einem Fahrrad befuhr den Radweg der Walsroder Straße entgegen der Fahrtrichtung, kollidierte leicht mit dem Auto und stürzte. Anschließend setzte sich der Unbekannte auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Finanzamt davon. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 500 Euro geschätzt. Beschreibung: männlich, 10 - 12 Jahre alt, trug einen blauen Fahrradhelm. Hinweise zu dem Jungen bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

