POL-HK: Bispingen: Schülerlotsen ausgebildet

11.09 / Schülerlotsen ausgebildet

In Bispingen gehören sie in den Morgen- und Mittagstunden zu einem vertrauten Bild: Verkehrshelfer, die am Zebrastreifen der Hauptstraße und am Übergang der Hützeler Straße den Schulweg sichern sowie an der Bushaltestelle vor der Schule für mehr Sicherheit sorgen. Kürzlich nun wurden wieder 16 Schüler aus dem Jahrgang 8 der der Grund- und Oberschule Bispingen zu neuen Verkehrshelfern ausgebildet. An vier Tagen besuchte dazu der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis, Frank Rohleder, die Schule und wies zukünftige Verkehrshelfer in Theorie und Praxis in ihre verantwortungsvolle Aufgabe ein.

