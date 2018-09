POL-HK: VW Multivan entwendet

Dorfmark (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Dorfmark der Zeit zwischen 00:30 - 07:00 Uhr, ein hochwertiger VW Multivan in rot von einem Grundstück im Meyerhopsweg entwendet. Auffällig an diesem Fahrzeug sind die an beiden Seiten befindlichen Schiebetüren und aufgebrachten schwarzen Streifen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05162/9720 bei der Polizei Bad Fallingbostel zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell